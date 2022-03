Makro Atacadista anuncia NOVOS empregos; veja cargos

A Makro Atacadista, rede atacadista de origem Holandesa, anuncia novos empregos. A companhia está buscando profissionais que tenham todos os requisitos dos cargos disponíveis. Acompanhe as vagas e informações adicionais, abaixo!

Makro Atacadista divulga vagas disponíveis

A Makro Atacadista, fundada no ano de 1968, faz parte do grupo SHV, e é considerada uma das maiores empresas do segmento no mundo todo. A companhia possui um amplo portfólio em produtos que possuem qualidade e preço baixo, atendendo milhões de clientes todos os anos.

Acompanhe as funções disponíveis e os requisitos exigidos:

Analistas Contábil Pleno : graduação concluída, vivência em departamento Contábil, atuado em comércio varejista, conhecimento em Pacote Office e CIAP;

: graduação concluída, vivência em departamento Contábil, atuado em comércio varejista, conhecimento em Pacote Office e CIAP; Enfermeiros do Trabalho : graduação concluída, especialista em enfermagem do trabalho, COREN ativo e gestão em programas de saúde;

: graduação concluída, especialista em enfermagem do trabalho, COREN ativo e gestão em programas de saúde; Frentistas : ensino médio concluído, vivência em postos de combustíveis, pacote office, Excel e atenção;

: ensino médio concluído, vivência em postos de combustíveis, pacote office, Excel e atenção; Especialistas em Controladorias : graduação concluída, experiência em fluxo de caixa indireto, inglês fluente, pacote office e vivência no setor de varejo;

: graduação concluída, experiência em fluxo de caixa indireto, inglês fluente, pacote office e vivência no setor de varejo; Coordenadores de Recursos Humanos : graduação concluída, disponibilidade para realizar viagens, conhecimento em Excel, Pacote Office e forte skills em RH;

: graduação concluída, disponibilidade para realizar viagens, conhecimento em Excel, Pacote Office e forte skills em RH; Operadores de Empilhadeiras: ensino médio concluído, vivência em correntes, curso de operações de empilhadeiras, conhecimento em informática e disponibilidade de horários.

É importante destacar que todas as oportunidades estão disponíveis para candidatura de profissionais PCD.

Como realizar a candidatura

Para ocupar uma das funções ofertadas pela Makro Atacadista, os candidatos que tenham interesse em participar do processo de seleção, deverão obrigatoriamente atender todas as exigências do cargo que pretende atuar. As inscrições estão sendo feitas através do site de participação.

