Malhe e inspire-se: confira looks com roupas de academia para dia a dia

Foto: Reprodução/Pinterest

Estilo e conforto andam juntos na moda atual, e, com os visuais para a academia não é diferente. As roupas de academia representam perfeitamente essa junção, inclusive, o que poucos sabem é que essas peças podem ser usadas para além do momento da atividade física. As leggings, biker shorts, tênis de corridas e meias mais altas simbolizam bem essa moda, e, não é por acaso que ela vem ganhando espaço entre a galera fitness.

Confira inspirações com peças de malhar para o dia a dia:

Leia mais sobre Moda e Beleza no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias