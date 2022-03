Manobras radicais e kung-fu agitam final de semana em Penedo

Decom PMP

Promover ou apoiar a realização de grandes eventos em Penedo é iniciativa do governo do Prefeito Ronaldo Lopes para movimentar a economia da cidade, gerando oportunidades de renda e de lazer para famílias penedenses.

Somente neste final de semana, o trabalho da gestão Crescendo Com Seu Povo viabilizou a realização do 3º Campeonato Nordeste de Kung-Fu Wushu e um festival de manobras radicais com motos, o Wheeling Penedo.

Motociclistas de Penedo, Maceió, Arapiraca, São Sebastião, Junqueiro, Teotônio Vilela e Brejo Grande, município sergipano, reuniram-se na manhã de ontem (domingo, 27) na pista do Aeroporto Freitas Melro, campo de pouso interditado pela ANAC.

Nem mesmo a chuva impediu a realização das acrobacias de wheeling, evento realizado com autorização prévia dos órgãos de fiscalização do trânsito e das forças de segurança, conforme solicitação do promotor Júnior do Dimas.

Antes da adrenalina dos motociclistas, Penedo abriu as portas do Ginásio Padre Manoel Vieira para o 3º Campeonato Nordeste de Kung-fu Wushu.

Com apoio da Prefeitura de Penedo e do Governo de Alagoas, a competição organizada pela Federação Alagoana de Kung Fu Wushu (FAKFU) trouxe delegações de estados nordestinos e cidades alagoanas.

Mais gente circulando em Penedo significa aumento na ocupação de hotéis e pousadas. Da mesma forma, a procura por pontos de alimentação e todo tipo de serviço disponível na cidade pronta para sediar eventos abertos ao público e privados.