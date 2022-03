‘Mar do Sertão’: Próxima novela das 18h tem mudanças no elenco; confira adições

O elenco da novela ‘Mar do Sertão’, próxima trama das 18h que substituirá ‘Além da Ilusão’, ganhou um novo integrante.

A produção de Mario Teixeira, com direção de Allan Fiterman, que será protagonizada por Romulo Estrela e Isadora Cruz, teve anunciado seu antagonista, o ator Renato Góes.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, o galã, que participa da 1ª fase de ‘Pantanal’, será o vilão na trama das 18h, vivendo um romance com a personagem de Isadora Cruz, a Candoca, após Zé Paulino (Romulo Estrela) ser dado como morto.