Maraisa revela ter destruído carro ao ser informada sobre acidente que matou Marília

Foto: Reprodução / Twitter

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, falou pela primeira vez sobre o momento em que descobriu do acidente envolvendo a grande amiga, Marília Mendonça, em novembro de 2021.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, a sertaneja contou que destruiu o próprio carro ao ser informada da queda do avião.

“Eu dava porrada no painel”, disse a artista que estava em uma viagem com o pai como condutor do veículo.

A cantora revelou que além dos danos no painel do carro, as portas do automóvel ficaram amassadas de tanto que ela bateu.

Maraisa soube do acidente da amiga ao ligar para o escritório da produtora para resolver questões burocráticas. As artistas viajariam para Las Vegas, nos Estados Unidos, a serviço do projeto ‘Patroas’.

Segundo a cantora, os funcionários tentaram esconder a notícia e ela sentiu que algo estava errado. “Parecia que algo me fez sentir o que estava acontecendo naquele momento”.

“Naquele momento eu queria acreditar que não tinha acontecido nada. Eu e Maiara já sofremos três intercorrências de avião e não aconteceu nada. Então, assim, a gente vai vivendo de uma forma tão frenética que a gente pensa: ‘não vai acontecer nada'”.

Após a notícia, a mãe da artista ligou para ela afirmando que o blindex de sua sala de estar havia estourado.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias