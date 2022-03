‘Marcella foi primeira mulher que beijei’, revela Vitória Strada sobre noiva

“Marcella foi a primeira mulher que beijei na boca. Sempre fui muito de ficar com as pessoas que já conhecia. A gente não ficou por ficar. A gente se conheceu, eu sabia que ela queria ficar comigo, a gente não tinha ficado ainda. Depois de um tempo convivendo juntas, uma amiga chegou para mim e falou: ‘Eu acho que você está gostando da Marcella’. Eu não tinha reparado, me ligado disso”, disse.

“Eu estava acostumada e condicionada a sair com homens. Não tinha aberto outras possibilidades. E a Marcella me encantou. Quando a gente se beijou pela primeira vez, eu já estava apaixonada. A gente se conheceu e eu não cogitava no início, não olhei para ela com esse olhar, tinha gostado como amiga. Comecei a perceber que o que eu estava sentido era similar ao que eu tinha sentido da última vez que tinha me apaixonado. Então me permiti viver isso. Eu não tive preconceito de viver isso”.