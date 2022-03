Márcio Vitor confirma novo DVD do Psirico e fala de preparação física: ‘2 castanhas’

Márcio Victor confirmou na última segunda-feira (28) que vem projeto novo do Psirico logo em breve. O cantor entregou a novidade durante sua participação no programa “Por Acaso”, comandado pelo apresentador Zé Maurício Machline.

Ao lado de Ivete Sangalo, Márcio revelou que o Psirico vai fazer um DVD nos próximos meses e entregou que tem cuidado do físico com mais intensidade para encarar com vigor as gravações.

“Vamos gravar um DVD por agora. Aí eu tô na famosa dieta low carb, tirando [alimentos] tudo. O nutricionista mandou eu comer duas colheres de óleo de coco com duas castanhas por dia. Eu falei para ele: ‘rapaz me ajude’. Tô me jogando no exercício também”, disse o cantor aos risos.

A Casa Rosa, localizada no Rio Vermelho, em Salvador, ficou pequena no último dia 28. É que os cantores Ivete Sangalo e Márcio Victor incendiaram tudo durante as gravações do programa “Por Acaso”, comandado pelo apresentador Zé Maurício Machline.