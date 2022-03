Marfrig abre NOVOS empregos pelo país; confira os cargos

A Marfrig, empresa referência em produção de carnes bovinas, abre novos empregos pelo país. Os cargos são para diferentes cidades brasileiras, confira os cargos!

Marfrig anuncia oportunidades no Brasil

A Marfrig atua na América do Sul e Norte. A companhia possui um amplo portfólio em produtos, atendendo milhões de consumidores em mais de oitenta países. Acompanhe as vagas oferecidas:

Analistas de Controle de Qualidade;

Mecânicos Industrial;

Eletricistas;

Operadores de Sala de Máquinas;

Desossadores;

Refiladora;

Auxiliares Operacional;

Auxiliares Operacional (PCD);

Serradores;

Magarefes;

Auxiliares de Cozinha;

Faqueiros;

Tratoristas;

Eviscerados;

Jovem Aprendiz;

Aprendizes;

Eletrotécnicos;

Auxiliares Administrativo (PCD);

Supervisores de Manutenção;

Analistas Administração de pessoal Junior;

Operadores de Caldeira;

Instrumentistas.

Todos os cargos exigem experiência anterior na função e qualificações que alteram conforme a área que o candidato deseja atuar.

A companhia incentiva a inscrição de PCD, LGBTQIA +, negros, mulheres, independente de gênero, cor ou raça, oferecendo um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado em todos os setores.

A companhia garante que todos os selecionados recebam remuneração compatível ao cargo e benefícios, que podem incluir assistência médica, vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, café da manhã, refeitório e assistência odontológica.

Como realizar sua candidatura

Para fazer parte da empresa Marfrig, os profissionais devem atender a todas as exigências do cargo em que pretende atuar. As inscrições estão sendo realizadas de forma virtual, assim como todo processo de recrutamento. Para os interessados em participar, devem acessar o site de participação.

