Marfrig divulga mais de 50 vagas de emprego

A Marfrig, empresa global de produção de carne bovina, divulgou mais de 50 vagas de emprego. As ocupações estão disponíveis em diversos níveis de atuação. Acompanhe as funções e requisitos necessários para participar do processo de seleção!

Marfrig anuncia oportunidades no país

A Marfrig, fundada em 2000, é uma empresa global e está entre as maiores produtoras de carne bovina do mundo, com destaque na produção de hambúrguer. Presente em diversos países, a empresa conta com um amplo portfólio em produtos que atendem clientes ao redor de todo o mundo.

Acompanhe as colocações disponíveis e localidades:

Almoxarife (Várzea Grande);

Analistas de Estoques (Mato Grosso);

Analistas de Faturamento Júnior (Várzea Grande);

Analistas de Recebimentos Júnior (Várzea Grande);

Médicos (Várzea Grande);

Ergonomista (Rio Grande do Sul);

Coordenadores de Qualidade (Várzea Grande);

Treinadores Osso Branco (Alegrete);

Refiladora (Chupinguaia);

Auxiliares Operacionais – PCD (Chupinguaia);

Torneiros Mecânicos (Bataguassu);

Jovem Aprendiz (Porto Alegre);

Auxiliares Operacionais PCD (Rio Grande do Sul);

Operadores de Sala de Máquina (Chupinguaia);

Eletricistas (Bataguassu);

Desossadores (Tangará da Serra);

Eviscerador (Tangará da Serra);

Tratoristas (Várzea Grande);

Auxiliares de Cozinha (Várzea Grande);

Auxiliares Administrativos PCD (Alegrete).

A empresa oferece vagas exclusivas para candidatos PCD, negros, mulheres, independente de cor, orientação sexual, raça ou etnia. Os selecionados contarão com ambientes inclusivos e diversificados, atendendo todas as necessidades dos mesmos.

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar uma das colocações oferecidas pela empresa Marfrig, os profissionais interessados deverão atender todos os requisitos do cargo que pretende exercer. As inscrições e todas as informações adicionais poderão ser conferidas através da página de participação.

