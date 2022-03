Margareth Menezes e Larissa Luz gravam temporada do ‘Por Acaso’, de José Maurício Machline

Foto: Divulgação

José Maurício Machline, idealizador e diretor do Prêmio da Música Brasileira, grava, entre os dias 29 de março e 1 de abril, uma temporada especial do seu programa “Por Acaso”, em Salvador. As gravações acontecem na Casa Rosa (Rio Vermelho), onde artistas de diferentes estilos e gerações marcam presença, como Margareth Menezes, Larissa Luz, Lazzo, Felipe Escandurras, ÀTTØØXXÁ, entre outros.

O programa propõe encontros musicais inusitados, marcados por um bate-papo descontraído, que reúne artistas que contemplam a diversidade da música brasileira. “A ideia é sair do lugar-comum, promover encontros interessantes entre músicos com a mesma linguagem, entremeando a conversa com números musicais que fujam do repertório mais conhecido dos artistas”, afirmou o apresentador. O “Por Acaso” será exibido pelo canal Arte 1 e no YouTube.

PROGRAMA ‘POR ACASO’

Dias: Gravações de 29 de março a 01 de abril (terça a sexta-feira)

Abertura dos portões: 19h30 (No dia 31/03 a abertura será às 20h30)

Onde: Casa Rosa Salvador (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho, Salvador – BA)

Classificação: 18 anos.

Ingressos: Sympla

