Maria Bethânia e Almir Sater juntos na trilha de abertura de ‘Pantanal’

Uma das principais curiosidades do público a respeito da nova versão de ‘Pantanal’ é a trilha de abertura. Composta por Marcus Viana, a música ‘Pantanal’ é um sucesso até hoje e pode-se dizer que foi responsável por boa parte da emoção gerada no público ao assistir às primeiras imagens da novela, durante as chamadas na programação da TV Globo.

“É a canção de abertura de uma novela inesquecível e que terá uma releitura deslumbrante, de uma música muito inspirada, muito bonita, do fundo do coração do Brasil. É uma gravação que me comoveu, porque voltei a cantar com a viola do Almir Sater, isso é muito importante para mim, ele é um dos maiores músicos do Brasil, um grande compositor. É uma honra esse convite, fiquei bastante contente de fazer uma música poderosa, uma música forte”, diz Bethânia.