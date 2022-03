Maria, do ‘BBB 22’, anuncia ensaio em site adulto: ‘Ficou perfeito’

Expulsa do “BBB 22” por ter agredido a participante Natália, Maria está de volta ao OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto que vende nudes na web.

A atriz de “Amor de mãe” revelou na madrugada desta quinta-feira (30) no Twitter que fez um novo ensaio para apimentar seu perfil e faturar com fotos nua.

“Hoje eu fiz ensaio para aquela rede social de conteúdo adulto. As fotos ficaram perfeitas. Eu também amo modelar, caras”, postou ela.

“Não tinha ninguém para pagar as minhas contas, aí eu falei: ‘vou testar’. Vi que estava entrando dinheiro, graças a Deus”, explicou durante um papo com os brothers no “BBB 22”.