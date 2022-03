Marido de Jojo Todynho desabafa após sofrer ataques: ‘Eu não aguento mais’

“Tem dias que são fod*! Parece que o objetivo das pessoas é fazer você se sentir mal. Eu sempre trabalhei muito, estudei e estudo muito e quero focar cada vez mais nisso, quero me afastar das pessoas e só ficar com quem eu realmente gosto! E só cuidar para não ser uma pessoa ruim”, iniciou.

“Nunca fiz mal a ninguém, sempre procurei cuidar da minha vida, e não sei porque as pessoas me perturbam tanto, sabe! Sempre lutei sozinho pelos meus objetivos e conquistei minhas coisas, e vou conquistar muito mais, mas ninguém vê isso! Só ficam aí me xingando mais e mais. Chega uma hora que você não aguenta mais”, completou o oficial do Exército Militar.