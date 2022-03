Marília Gabriela desembarca em Salvador no carnaval: ‘Saí do casulo’

A jornalista Marília Gabriela desembarcou em Salvador para curtir o carnaval na casa de uma amiga e compartilhou com os seguidores o momento em que saiu “do casulo”, como ela própria classificou.

Através de seu perfil no Instagram, a atriz publicou na última terça-feira (1) uma imagem de onde está hospedada e falou sobre sua relação de amizade.

“Daí que, muito valente, encarei aeroporto, movimento, saí do casulo e vim visitar minha amiga, Aninha querida, de quem vira e mexe falo aqui. A dramaturga e dona de um espaço, a República , com sua biblioteca de 15.618 livros, lembram? Estou sua hóspede. Quando acordo ao som das ondas batendo incessantemente na praia, ela já está, ‘faz tempo’, trabalhando em seu laptop. Também estou convivendo com seus três gatos loucos”, iniciou.

“Daí pego um cafezinho e atrapalho, e falamos, falamos e falamos, em pleno Carnaval. É muito bom ‘interlocutar’ ao som do mar batendo na praia, é bonito…é bonito… é bonito demais, como cantou Caymmi. Bom dia, amores meus. Muitos beijos carnavalescos ao som de uma única melodia que o oceano, imparável, compõe. Sua, como sempre, G”, finalizou.

Confira:

