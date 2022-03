Marília Mendonça bate recorde histórico no Youtube; saiba qual

Marília Mendonça se tornou a cantora com mais vídeos no Youtube que ultrapassaram a barreira das 100 milhões de visualizações. O canal da sertaneja na plataforma alcançou a marca pela 66ª vez com “Não Casa Não”, canção lançada em 2017.

A cantora que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, coleciona recordes na plataforma de vídeos, além do Spotify, onde aparece frequentemente no top 10 de artistas mais ouvidas do mundo.

Em janeiro, o nome da sertaneja apareceu em oitavo lugar com mais de 281 milhões de reproduções na frente de cantoras internacionais como Rihanna e Lana Del Rey.

