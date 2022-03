Mario Frias é exonerado por Bolsonaro da Secretaria Especial de Cultura

Após um ano e nove meses, Mario Frias não é mais secretário Especial de Cultura. O ator foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro e será substituído por Hélio Ferraz de Oliveira. A mudança foi anunciada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (31).

Mario Frias se filiou ao PL, mesmo partido de Bolsonaro, no último dia 12. Ele anunciou que é pré-candidato a deputado federal por São Paulo.

O ex-Globo assumiu a pasta em junho de 2020. Antes dele, a Secretaria de Cultura estava sob o comando da atriz Regina Duarte.

O ator ficou conhecido ao interpretar o protagonista Rodrigo na temporada de 1999 de Malhação. Além disso, atuou em novelas como Senhora do Destino, Floribella e Os Mutantes. Antes de ser noemado secretário de Cultura, ele apresentava o programa A Melhor Viagem, na RedeTV!.

