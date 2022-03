Marjan Farma abre NOVAS vagas de emprego

A Marjan Farma, especialista no mercado farmacêutico, abre novas vagas de emprego. As ocupações estão disponíveis em vários níveis hierárquicos da companhia. Veja os cargos e localidades, abaixo!

Marjan Farma anuncia NOVOS empregos

A Marjan Farma, empresa especializada na área farmacêutica, atua no segmento há mais de cinquenta anos, sendo uma referência para o Brasil. A companhia está em todo o país, com sede localizada em São Paulo.

Acompanhe as vagas e localidades disponíveis para inscrição:

Analista de Desenvolvimento Farmacotécnico (Sênior) – (São Paulo);

Analista Administrativo e Eventos Pleno (São Paulo);

Coordenadores de Desenvolvimento Analítico (São Paulo);

Analistas Médicos Científicos Júnior (São Paulo);

Analistas de Documentações Técnicas (Pleno) – (São Paulo);

Analistas de Comunicações Júnior – (São Paulo);

Técnicos de Laboratório (São Paulo);

Estagiários em Pesquisas e Inovações (São Paulo);

Analistas em Marketing Digital Pleno (São Paulo);

Aprendizes (São Paulo);

Analistas de Novos Negócios (São Paulo);

Operadores Auxiliares (São Paulo);

Analistas de Treinamento Técnico Pleno (São Paulo);

Estagiário de Projetos (São Paulo);

Analistas de Desenvolvimento e Validação De Métodos Pleno (São Paulo).

A companhia oferecerá salários compatíveis e benefícios a todos os selecionados, que poderão incluir plano médico, auxílio creche, programa de treinamento, café da manhã, participação de lucros, restaurante interno, vale alimentação, auxílio estacionamento, convênio com empresas parceiras e plano odontológico.

Como se candidatar

Para ocupar uma das funções oferecidas pela empresa Marjan Farma, os profissionais deverão atender todas as exigências do cargo pretendido. As inscrições podem ser realizadas através do site de participação.

