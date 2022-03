Matias enlouquece em ‘Além da Ilusão’, sequestra Clarinha e joga criança em rio: ‘Peste’

Foto: Reprodução | TV Globo

Matias (Antonio Calloni) enlouquecerá de vez nos próximos capítulos de ‘Além da Ilusão’. É que o pai de Isadora (Larissa Manoela) surtará novamente na novela das seis e jogará Clarinha, irmã de Inácio (Ricky Tavares), em um rio. As informações são do colunista Daniel Castro do ..