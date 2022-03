Matrículas para Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública de Araucária estão abertas

O período de matrícula para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) das escolas da rede pública do município de Araucária, no Paraná, está aberto. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SMED), podem se matricular pessoas com 15 anos ou mais.

A rede municipal de ensino está recebendo as matrículas de jovens e adultos que interromperam os estudos antes da conclusão do ensino fundamental até o atual 5º ano, antiga 4ª série. A EJA é gratuita e oferece certificação de conclusão.

Ainda de acordo com a SMED, as escolas do município que têm turmas de EJA para os anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, são as seguintes:

Arlindo Milton Druszcz – Noite – Endereço: Rua Faisão, 1320 – Bairro: Capela Velha ;

Ayrton Senna da Silva – Noite – Endereço: Rua Avestruz, 160 – Bairro: Capela Velha;

Ibraim Antonio Mansur – Noite – Endereço: Rua Nossa Senhora dos Remédios, 1360 – Bairro: Fazenda Velha;

Irmã Elizabeth Werka – Tarde – Endereço: Rua Rodolpho Hasselmann, 531 – Bairro: Centro;

Sebastião Tavares da Silva – Noite – Endereço: Av. Manoel Ribas, 3561 – Bairro: Planalto;

Silda Sally Wille Ehlke – Noite – Endereço: Rua Mato Grosso, 669 – Bairro: Iguaçu;

Terezinha Mariano Theobald – Noite – Endereço: Rua Gumercindo R. Pimenta, 76 – Bairro: Cachoeira.

O que é a EJA?

A EJA é uma modalidade de ensino da rede pública no Brasil que tem como objetivo fornecer educação formal para jovens e adultos que não concluíram os estudos, que abandonaram a escola ou que não tiveram acesso à educação formal no tempo considerado ideal.

Desse modo, a EJA desenvolve o ensino fundamental e o ensino médio para um público que não está mais na idade escolar adequada. As aulas da EJA têm como base as disciplinas da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), mas são organizadas de maneira simples para facilitar a compreensão.

Podem realizar a EJA para a conclusão do ensino fundamental pessoas maiores de 15 anos. Para a conclusão do ensino médio por meio dessa modalidade de ensino, a idade mínima exigida é de 18 anos.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Fuvest libera a 1ª chamada da lista de espera do Vestibular 2022 da USP.