Mbappe e Haaland: duas joias cobiçadas do futebol são disputadas pelos gigantes espanhóis

Real Madrid e Barcelona estão frequentemente disputando títulos. Nos sites de Apostas Esportivas, os dois clubes estão quase sempre entre os favoritos, ainda que a fase recente do Barça não seja das melhores. O time madrilenho também vive de altos e baixos, mas a temporada atual, com classificação para as quartas da Champions League e liderança do Campeonato Espanhol é muito mais animadora do que as campanhas recentes.

Ainda assim, os dois clubes querem se reforçar para a próxima temporada. E o duelo fora das quatro linhas deve ser quente. Os dois maiores clubes da Espanha disputam as duas principais joias do futebol mundial no momento. Mbappe, do Paris Saint Germain, e Haaland, do Borussia Dortmund. Porém, a negociação de ambos não será tarefa fácil.

Segundo o diário Marca, um dos maiores da Espanha, o presidente do Real Madrid já teria feito acordos com os dois atletas, que estão em final de contrato com os seus respectivos clubes e não devem permanecer onde estão. Quem diz isso é Vicente Montes, advogado que tirou o português Figo do Barcelona e o colocou no rival da capital, em 2000.

Na ocasião, esse foi o primeiro grande negócio feito por Florentino Pérez à frente do clube madrilenho. Agora, o empresário acredita que Pérez vai novamente dar uma cartada certeira para ter as duas estrelas de uma só vez. “Acredito que Pérez já tenha assinado com Mbappé e está briga com o Manchester City para ter Haaland”, afirmou o advogado.

Mas, se as movimentações estão acontecendo em Madrid, ao que tudo indica elas também estão intensas na Catalunha. Em entrevista ao jornal “Mundo Deportivo”, o presidente do Barça, Joan Laporta disse que mantém alvo nos dois jogadores, mas que não será irresponsável com as finanças do clube.

“Que os sócios estejam tranquilos porque não vamos perder a cabeça por uma operação desta magnitude. A maioria dos jogadores querem vir ao Barça, gosta do clube, do time, nossa filosofia, nossa forma de trabalhar e entender o futebol. E isso é bom, comprovamos em muitos casos diariamente. Terão que se adaptar aos níveis salariais do Barça e a uma estrutura econômica da operação que mantenha sustentabilidade e equilíbrio – disse o presidente, sem citar nomes específicos”, afirmou o dirigente.

“Não falarei de jogadores concretamente, mas, sim, o que posso dizer é que não faremos nenhuma operação que ponha em risco a instituição. Tem sido uma máxima que seguimos desde que chegamos de novo à presidência. Vamos seguir com esta filosofia, este critério e não colocar em risco a instituição em operações que nem se estivéssemos equilibrados faríamos”, finalizou Laporta.