Me mudei e agora moro sozinho. Preciso atualizar o Cadúnico?

O Cadúnico é uma lista do Governo Federal que precisa ser atualizada sempre que existir uma mudança na estrutura familiar do usuário. No entanto, o fato é que essa regra ainda deixa alguma margem para dúvidas. Afinal de contas, quais são os casos passíveis de atualização? Uma mudança de endereço, por exemplo, é motivo para isso?

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, um cidadão que se muda e passa a morar sozinho precisa fazer um novo Cadúnico. E aí neste caso, ele voltará para o final da fila e começar a tentar entrar mais uma vez nos projetos sociais com uma conta diferente e um Número de Inscrição Social (NIS) diferente.

Mas é importante lembrar que cada situação é única. Pela lógica, o Cadúnico considera que um núcleo familiar é formado por pessoas que moram sob um mesmo teto. Dessa forma, quando parte da família se muda e outra segue morando em uma mesma casa, então eles não poderão ter uma mesma conta, mas duas.

Nesse cenário de uma pessoa que se mudou, a situação se definiria dessa forma: a conta dos familiares que não se mudaram precisa ser atualizada. Eles precisam informar ao Cadúnico que um integrante da família se mudou. Afinal de contas, isso é uma mudança estrutural nesse núcleo familiar.

Já a pessoa que mudou de endereço e passou a morar sozinho precisa fazer um novo Cadúnico. Para isso, ele precisará entrar em contato com a Prefeitura da cidade do novo endereço e realizar todo o procedimento novamente. Assim, ele volta a ficar elegível para receber alguns programas sociais do Governo.

Cadúnico não garante recebimento automático

O Cadúnico, por si só, não é um projeto em si. Isso quer dizer, portanto, que as pessoas que entram nesta lista não passam a ganhar imediatamente o dinheiro de algum programa social. É preciso, portanto, esperar por uma seleção.

Cada programa tem a sua própria regra e isso precisa ser observado. No caso do Auxílio Brasil, por exemplo, além de estar no Cadúnico o cidadão precisa ter uma renda per capita de até R$ 210 na maioria dos casos.

Já o vale-gás nacional e a Tarifa Social de Energia Elétrica exigem o Cadúnico e uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 606 quando se considera as regras deste ano. Cada benefício possui a sua própria lógica.

Renda per capita para quem mora sozinho

Quem acabou de se mudar pode ter alguns problemas na hora de tentar calcular a sua renda per capita. Entretanto, essa equação costuma ser mais simples do que a realizada para famílias maiores.

As pessoas que moram sozinhas precisam saber apenas quanto é que elas ganham por mês para entender qual é a sua renda per capita. É a partir deste número que o cidadão saberá se vai se encaixar nas regras dos mais variados programas

Quem tem renda per capita de até R$ 105, está oficialmente em condição de extrema-pobreza. Esse cidadão tem direito ao Auxílio Brasil, por exemplo. Se esse valor mensal figurar entre R$ 106 e R$ 210, então esse usuário está em condição de pobreza.