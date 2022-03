MEC abre período de inscrição do Fies 2022/1

O Ministério da Educação (MEC) abre nesta terça-feira, dia 8 de março, o período de inscrição da 1ª edição do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). De acordo com o edital, os interessados podem realizar a inscrição até as 23h59 da próxima sexta-feira, dia 11 de março.

As inscrições devem ser feitas por meio do site do Fies ou através do Portal Único de Acesso, lançado recentemente pelo MEC. No ato de inscrição, o candidato pode indicar até três opções de curso.

O Fies é um programa do MEC por meio do qual o governo federal concede crédito para que estudantes de baixa renda paguem mensalidades de cursos de graduação em instituições privadas com juros zero ou variados.

Nesta edição, há a oferta de 66.555 financiamentos para o 1º semestre. As oportunidades de financiamento são para diversos cursos de graduação ministrados em instituições de ensino de todo o país.

Quem pode participar?

Podem participar do processo seletivo do Fies os estudantes que fizeram uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorridas a partir de 2010. De acordo com o edital, a nota mínima exigida no edital é de 450 pontos na média total das provas e nota acima de zero na prova de redação.

Além disso, segundo os critérios de renda, só podem se inscrever no programa de financiamento os estudantes que comprovem ter renda familiar mensal de até três salários-mínimos per capta.

Resultados do Fies 2022/1

A divulgação do resultado, com a lista de candidatos pré-selecionados, será feita no dia 15 de março. Conforme o cronograma, os candidatos pré-selecionados deverão complementar a inscrição apresentando os documentos exigidos no edital no período de 16 a 18 de março.

O preenchimento das vagas remanescentes será feito a partir da convocação da lista de espera. Os estudantes não selecionados na chamada regular são automaticamente inclusos na lista de espera, cuja convocação acontecerá entre os dias 16 de março e 28 de abril.

Acesse o edital do Fies 2022/1 na íntegra.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!