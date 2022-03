Medalhista olímpico baiano fala sobre condição da filha após tapa de Will Smith em Chris

Medalhista Olimpico de bronze nas Olímpiadas de Sydney, em 2000, Edvaldo Valério se sensibilizou após a repercussão do tapa que Will Smith deu em Chris Rock durante o Oscar na noite de domingo (27). Assim como a esposa do ator a filha do atleta também sofre de uma condição capilar que ocasiona a perda de cabelo.

O baiano se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. “Violência nunca é o melhor caminho e não deve ser a solução pra nenhum tipo de problema. Debochar por causa da sua estética capilar é no mínimo desrespeito. A beleza da mulher vai além dos cabelos”, escreveu Edvaldo na legenda.

Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, foi alvo de piadas de Chris Rock por não possuir cabelos, o que levou o ator a dar um tapa na cara do comediante durante a apresentação da categoria de melhor documentário durante a cerimônia do Oscar.

