Médico vítima de acidente de carro no sul da Bahia é enterrado

Foto: Reprodução / Redes sociais

O corpo do médico Filipe Lustrosa Lacrose, vítima de um capotamento no trecho entre Ilhéus e Una – da BA-001, foi enterrado na manhã desta segunda-feira (14). De acordo com informações de familiares, o sepultamento aconteceu no Cemitério Reviver em Ilhéus, sul da Bahia.

O Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb) emitiu uma nota de pesar sobre o caso. “Aos amigos e familiares do jovem médico Filipe Lustosa Lacrose, o Cremeb expressa o seu pesar e a sua solidariedade”, disse.

Filipe é natural de Itabuna, morava em Ilhéus e se formou médico na Universidade Estácio de Sá (Rio de Janeiro), na turma de 2017. Ele era médico endocrinologista, psicólogo, e atuava como clínico geral em unidades da própria região. O acidente aconteceu no dia 12 de março, no Km-338 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as causas do acidente ainda são desconhecidas.