Medo de Maíra Cardi? Arthur Aguiar anuncia dieta no ‘BBB 22’: ‘Vou segurar a minha boca’

Parece que não veremos mais Arthur Aguiar comendo pão no “BBB 22” e outras guloseimas durante as festas. O ator anunciou que começou uma dieta no reality show e pretende colocar um ponto final nos memes com Maíra Cardi.

“Comecei a dietinha hoje. Vou no almoço e vou comer. Comecei hoje, mano, comi seis ovinhos, quatro claras e dois ovos inteiros”, iniciou.

Pedro Scooby comentou com Douglas Silva que seria impossível fazer uma dieta dentro do programa, por conta das dinâmicas de xepa e vip. “Não vou fazer dieta, mano, dieta não. Eu vou segurar a minha boca o máximo que eu puder, pô. E é isso”, explicou logo depois.

Scooby discordou do colega do confinamento e revelou que prefere queimar as calorias consumidas. “Prefiro treinar cinco vezes por dia”, soltou.

Veja mais notícias sobre o BBB 22 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias