Melatonina | Remédio para insônia natural

O que é a Melatonina – KN Nutrition?

A melatonina é um dos hormônios que o corpo cria naturalmente para manter e para induzir um sono de qualidade, a fim de auxiliar na regeneração do corpo e da mente.

A produção desse hormônio pelo corpo é feita naturalmente ao longo do dia, e conforme anoitece, atinge o seu ápice.

Entretanto, para que o corpo humano possa criar boas quantidades de melatonina suficientes para favorecer o descanso apropriado, os olhos não devem entrar em contato com qualquer luz externa, ou seja, é essencial que a pessoa esteja em um ambiente completamente escuro.

Além disso, esse é um hormônio que tem a sua produção reduzida com o avançar da idade, razão pela qual a melatonina é um dos suplementos mais recomendados para indivíduos que sejam idosos, ou, até mesmo que tenham mais de 35 anos de idade.

A Melatonina – KN Nutrition é um produto que consegue fornecer ao corpo uma versão idêntica ao hormônio que é produzido pelo próprio corpo, portanto, é perfeitamente capaz de desempenhar as mesmas funções ligadas a indução e manutenção do sono em quem a utiliza.

Ao suplementar a Melatonina 3mg, o corpo humano pode facilmente induzir o sono e após a indução, também será capaz de manter um sono profundo que é de melhor qualidade, e responsável por regenerar o corpo.

Como a melatonina age no organismo?

A suplementação com a Melatonina age exatamente como o hormônio Melatonina, que é naturalmente produzido pelo corpo, ou seja, ao utilizar a melatonina em cápsulas ela proporciona os mesmos efeitos positivos relacionados a um sono de qualidade e reparador.

Cerca de 60 minutos depois da ingestão das cápsulas de melatonina, o organismo já conseguiu absorver o hormônio e o processo de indução ao sono já se iniciou.

Quais alimentos contém Melatonina?

Nenhum alimento contém a Melatonina propriamente dita, pois, se trata de um hormônio produzido pelo corpo humano.

Porém, é possível influenciar o organismo a produzir melhor a melatonina adotando uma série de hábitos, que envolvem evitar todo tipo de luz branca ou azul na parte da noite, incluindo aparelhos eletrônicos e outros tipos de aparelhos que emitam luz.

E também através da ingestão de alimentos que sejam ricos em triptofano, pois, esse é um aminoácido que participa da sintetização da melatonina no organismo.

Alguns desses alimentos ricos em triptofano são, amendoim, castanha de caju, ovos, ervilhas, amêndoas e abacate.

Para que serve a melatonina?

Melatonina – KN Nutrition destina-se principalmente a função de promover uma melhora na qualidade do sono para indivíduos que têm dificuldade em adormecer, que sofrem de insônia, ou, que possuem dificuldades para dormir bem devido ao avançar da idade.

A melatonina para que serve não é produto que tem capacidade para viciar o usuário, e também não causa nenhum tipo de efeito colateral negativo ao corpo, pois, é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo e tem a única função de agir a fim de melhorar a qualidade do sono.

É seguro dizer que a suplementação com este produto pode ser indicada para praticamente qualquer pessoa, visto que uma grande parte da sociedade atual do século 21 sofre de problemas relacionados ao sono, ou, simplesmente não consegue ter uma boa noite de sono reparador.

Todos os efeitos que a Melatonina provoca no corpo, estão envolvidos com a melhora da saúde e da qualidade de vida.

Através da suplementação com a Melatonina 5mg, o corpo será capaz de ser induzido de uma forma leve e tranquila a um sono que seja realmente reparador e revigorante, além de auxiliar o corpo humano a se recuperar melhor.

Melatonina beneficios é um produto que pode ser usado como uma tática para trabalhadores que têm um horário de sono irregular, ou seja, indivíduos que trabalham a noite e precisam dormir durante o dia, mas, possuem certa dificuldade em pegar no sono.

Nesses casos, a melatonina consegue induzir uma sonolência de forma rápida, que pode se manter mesmo durante o dia, promovendo a capacidade de dormir tranquilamente e descansar de forma apropriada.

Como aumentar a produção de melatonina?

O mais indicado para conseguir aumentar a produção natural desse hormônio é adotar novos hábitos que estão relacionados principalmente a evitar o contato com fontes de luz na parte da noite.

Ou seja, evitar utilizar o telefone celular algumas horas antes de dormir e evitar utilizar ou ficar próximo de aparelhos eletrônicos que emitam luz.

Além disso, é recomendado também que durante a parte da noite, o ambiente fique o menos iluminado possível, para que dessa forma o corpo consiga começar a produzir melhor a melatonina.

Benefícios da melatonina – KN Nutrition

Os indivíduos que tomam a Melatonina 3mg de forma correta, conseguirão melhorar bastante a qualidade de vida, pois, está cientificamente comprovado que dormir bem todos os dias é algo que pode apoiar bastante a manutenção de uma boa saúde.

Além disso, devido à exposição constante a dispositivos emissores de luz, mesmo durante à noite, inibe completamente e por várias horas a produção natural deste hormônio.

Veja este vídeo com todos os benefícios da melatonina

E essa é a razão pela qual suplementar a Melatonina é sem dúvida uma das melhores maneiras para conseguir melhorar a qualidade de sono e obter todos os benefícios de um sono que seja reparador.

Alguns dos benefícios mais importantes da Melatonina – KN Nutrition estão listados abaixo, veja:

Ajuda a desintoxicar o corpo

Diminui o risco de doenças degenerativas do cérebro

Possibilita o ajuste do fuso horário para pessoas que viajaram para outros países

Aumenta drasticamente a qualidade do sono

Induz ao sono de forma rápida pouco tempo depois de tomada

Aumenta o tempo total de sono profundo que o indivíduo possui

Melhora bastante o funcionamento do sistema imunológico

Melatonina e ansiedade

A suplementação com a Melatonina pode ser bastante benéfica para quem possui crises de ansiedade, pois, geralmente quem sofre desse mal também são pessoas que não conseguem dormir bem.

Por esse motivo, ao melhorar o quadro de sono, é possível reduzir também a concentração de cortisol no sangue, o que pode reduzir o estresse e auxiliar em uma melhora do quadro de ansiedade.

Melatonina emagrece?

Não é comprovada nenhuma ação exclusiva da melatonina para fins estéticos, sua função se limita a regulação do sono e também pode influenciar positivamente no bom funcionamento geral do corpo e da mente.

Porém, alguns indivíduos podem utilizá-la como uma estratégia para se manterem mais dispostos e mais energizados, o que pode ser utilizado como auxílio para uma prática de atividade física que será mais efetiva para emagrecimento, melatonina emagrece .

Melatonina e sistema imunológico

A melatonina está ligada direta e indiretamente a melhora do sistema imunológico do corpo, pois, possui funções que são antioxidantes, anti-inflamatórias e que são benéficas para a saúde do organismo.

Ao mesmo tempo em que também contribui para a melhora do sistema imunológico através da regulação do sono, que também é um fator que contribui para essa função, melatonina e sistema imunologico.

Melatonina e memória

A melatonina já possui comprovadamente um certo teor de neuroprotecção, ou seja, é claramente um hormônio que melhora a saúde do cérebro, desempenhando funções que auxiliam em uma melhor qualidade de vida e melhora do funcionamento cerebral.

Por consequência, auxilia bastante na memória e também na manutenção da boa função cognitiva a longo prazo.

Como tomar melatonina?

Segundo o fabricante, a melhor maneira de usar Melatonina – KN Nutrition é 1 cápsula por dia cerca de 60 minutos antes de ir para a cama.

Utilizando-a dessa forma será possível induzir o sono de uma forma leve, sem qualquer problema melatonina como tomar .

Qual melhor horário para tomar Melatonina?

Sem sombra de dúvidas a melatonina deve ser tomada exclusivamente com o intuito de influenciar o sono.

Ou seja, não deve ser utilizada ao longo do dia, a menos que o objetivo seja desencadear o sono para começar a dormir.

Portanto, o melhor horário para tomar a melatonina em todos os casos é cerca de 1h antes do horário programado para dormir, dessa forma o sono será influenciado e será muito mais fácil dormir de forma rápida.

Efeitos colaterais da melatonina – KN Nutrition

Tendo em mente que a cápsula de melatonina contém o hormônio idêntico ao criado pelo corpo, a sua suplementação é completamente segura e não mostra nenhum perigo ou efeitos colaterais negativos.

Entretanto, quando tomada em altas doses, pode causar:

Dificuldade para acordar

Sonolência durante o dia

