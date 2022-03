Menor fica ferido após colidir bicicleta em carro em avenida de Maceió

Um adolescente de 15 anos foi socorrido por agentes do Programa Ronda no Bairro após sofrer um acidente nesse sábado (26), na parte alta de Maceió. De acordo com as informações, a equipe fazia patrulhamentos pela região quando foi informada de que havia uma pessoa caída no chão, na Avenida Pratagy. Os agentes se deslocaram…

Um adolescente de 15 anos foi socorrido por agentes do Programa Ronda no Bairro após sofrer um acidente nesse sábado (26), na parte alta de Maceió.

De acordo com as informações, a equipe fazia patrulhamentos pela região quando foi informada de que havia uma pessoa caída no chão, na Avenida Pratagy. Os agentes se deslocaram para o endereço informado, onde constataram o fato e encontraram o menor.

Ainda segundo detalhes, o adolescente estaria em uma bicicleta quando, durante uma manobra de conversão, foi atingido por um carro Chevrolet Corsa de cor branca que transitava na via. O condutor do carro, um homem de 33 anos, permaneceu no local e também prestou assistência ao menor.

Assessoria Ronda no Bairro

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) foi acionada e a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.