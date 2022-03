Mês da mulher: Pesquisadoras criam redes de apoio nas universidades

Mulheres inspiram mulheres. A máxima é um bom ponto de partida para explicar a relação entre Larissa Maiara Maleski, recém-formada em Biotecnologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), e a bióloga Alexandra Senegaglia, professora da instituição.

Inspirada pela trajetória da docente, Larissa realizou pesquisa que foi premiada na última edição do Seminário de Iniciação Científica (SEMIC), evento voltado à apresentação dos resultados dos projetos desenvolvidos na vigência 2020-2021 dos programas de iniciação científica – PIBIC, PIBITI, PIBIC Jr, PIBITI Jr e PIBIC Master – da Universidade. O trabalho “Padronização da técnica de cultivo 3D de células estromais mesenquimais para produção de esferoides multicelulares” foi o grande vencedor da categoria Ciências da Saúde do prêmio Pesquisa FTD/CHAMEX do SEMIC.

“Quando eu comecei minha carreira, na década de 1990, o número de professores homens na área de Ciências era muito maior do que o de mulheres. Hoje, dentro dos programas de bolsa para iniciação científica, 59% das vagas são ocupadas por mulheres”, celebra a professora da PUCPR Alexandra Senegaglia, inspiração de Larissa.

A professora acrescenta, contudo, que ainda há obstáculos a serem superados, em especial neste momento histórico conturbado no qual a ciência é colocada em xeque.

“Na área em que atuo, não vejo, hoje, um preconceito grande no sentido de homens não considerarem a visão das mulheres. Mas quando olhamos para a população em geral e para as redes sociais, por mais difícil que seja acreditar, há muitas falas de ódio e desprezo à ciência como um todo e especialmente às opiniões emitidas por mulheres”, pontua.

Além de Larissa, outras duas estudantes foram destaque na premiação da PUCPR. A roraimense Sabrina Santana Jacome, do curso de Medicina Veterinária, foi uma delas. Sabrina cursa a Universidade com bolsa de estudos de 100% do Programa Universidade para Todos (Prouni) e foi premiada com o projeto “Áreas de risco para infecção com o Sporothrix spp em Curitiba-PR: um estudo epidemiológico retrospectivo”, na categoria voltada aos trabalhos de Ciências Agrárias.

Já a acadêmica do curso de Direito Maria Letícia da Rosa Cornassini foi destaque com a pesquisa “Análise do cumprimento da decisão ‘Ximenes Lopes vs. Brasil’ da Corte Interamericana de Direitos Humanos pela Administração Pública brasileira”, tendo sido premiada na categoria de Ciências Sociais Aplicadas.

