Messi diz que pode se aposentar da Argentina após a Copa no Catar

Após a vitória da Argentina por 3×0 sobre a Venezuela, na sexta-feira (25), Lionel Messi falou sobre uma possível aposentadoria da seleção argentina. Segundo o craque, a possibilidade existe, mas afirmou que só pensará nisso depois da Copa do Mundo do Catar.

“Depois do Mundial não sei. Penso no que vem por aí, no que está mais perto: no Equador (próximo adversário da Argentina nas Eliminatórias), nos jogos de junho e setembro. Depois da Copa do Mundo, vou ter que repensar muitas coisas, seja por bem ou por mal. Espero que ocorra da melhor maneira”, comentou o craque.