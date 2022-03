Já aconteceu também do seu ralo entupir? Isso pode acontecer com mais frequência do que você pode imaginar, em muitos casos o entupimento do ralo pode ser resolvido em casa mesmo com alguns produtinhos caseiros e já em outros precisa de uma equipe mais especializada para desentupir. Hoje, vamos ensinar dicas incríveis de métodos para limpar ralo entupido. Confira agora todas as informações e acabe com esse problema de uma vez por todas.

Porque meu ralo entope sempre?

Existem várias razões para seu ralo entupir com uma certa frequência, mas o ralo basicamente tem a função de escoar a água para que não haja acúmulo e para que ela saia daquele lugar quando ele não consegue escoar a água acaba entupindo.

Isso ocorre por conta de resíduos no ralo, como restos de comida ou cabelos que vão obstruindo a saída da água e fazem o ralo entupido com mais facilidade, por isso, fazer a limpeza preventiva periódica é tão importante nos ralos pois evita que o ralo fique mais entupido.

A gordura do sabão também pode contribuir para o entupimento do ralo, e nesse caso não há muito o que fazer, apenas manter as limpezas periódicas e quando entupir fazer o desentupimento da forma correta.

Confira misturinha para limpar ralo entupido

Se você está passando por problemas com o seu ralo entupido, então podemos ajudar você com essa tarefa complicada. Separamos não apenas uma, mas várias misturinhas caseiras e métodos para você preparar agora e desentupir seu ralo ainda hoje. confira a seguir as opções.

Desentupindo ralo do banheiro com sal

Para desentupir o ralo do banheiro, basta colocar uma colher de sal no ralo e acrescentar ? de copo de vinagre, despeje água fervente no ralo e tampe com um pano úmido deixando agir por 15 minutos. Pronto, seu ralo estará desentupido em alguns minutos com uma receita fácil e acessível.

Ralo com cabelo

Já para desentupir e limpar o ralo com cabelo, comece abrindo a tampa do ralo e com um gancho ou pedaço de arame vá retirando o cabelo do ralo, feito isso você só precisará finalizar a limpeza com detergente e a ajuda de uma escova. Seu ralo muito mais limpo e livre de cabelos, de tempos em tempos faça esse procedimento para evitar que seu ralo fique muito entupido.

Usando garrafa pet para desentupir o ralo

Para o uso da garrafa pet, você pode começar enchendo a garrafa com água e colocando-a de cabeça para baixo encaixando o bico na pia. Em seguida, vá apertando a garrafa empurrando a água para dentro do ralo. Para quem não tem desentupidor, essa é uma ótima opção para o ralo.

Desentupindo ralo de cozinha com soda cáustica

Para o ralo de cozinha, coloque uma colher de soda cáustica dentro da pia e acrescente então um litro de água morna diretamente no ralo. A soda cáustica é poderosa e ótima para a limpeza não só de ralos, mas também de acúmulo de gordura.

Sabão em pó no ralo para desentupir

Nesse caso, basta colocar meia xícara de sabão em pó diretamente no ralo e jogar um litro de água fervente por cima. Logo depois, acrescente uma xícara de vinagre branco por cima e por fim mais um litro de água.

Misturinha de vinagre e bicarbonato de sódio

Coloque cerca de um copo de bicarbonato de sódio diretamente no ralo e acrescente meio copo de vinagre, jogue água quente por cima. Essa dupla é potente e ótima para quem precisa fazer limpeza em casa.

Usando o cabo de drenagem

No Brasil, os cabos de drenagem não são tão encontrados nem utilizados, mas servem também para desentupir os ralos, o desentupidor por sucção é um dos mais usados aqui e pode ser encontrado facilmente. Lembrando que por questões de higiene é interessante utilizar desentupidores diferentes para o ralo de banheiro e de cozinha. Os desentupidores para pia de cozinha por sucção costumam ser compactos e podem ser guardados em armários facilmente já os de ralo de banheiro costumam ser um pouco maiores.

Antes de começar a usar o desentupidor, retire o máximo de água possível do ralo e certifique-se de que o desentupidor selou totalmente a abertura do ralo e comece a bombeá-lo devagar empurrando para cima e para baixo algumas vezes e puxando rapidamente para cima.

Se a abertura do ralo não estiver coberta, os produtos químicos podem retornar mesmo que o processo pareça ter dado certo. Se isso acontecer, você pode tentar limpar o ralo com um cabide de arame reto empurrando-o para dentro do ralo e desfazer a obstrução.

Agora que você sabe como limpar ralo entupido, então não precisa mais passar por essa situação. Use nossas dicas incríveis e aproveite.