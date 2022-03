Metrô de Salvador apresenta problema e para na noite desta sexta-feira (11); saiba mais

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver passageiros dentro vagões parados. Ainda segundo a assessoria da CCR Metrô, o problema começou há cerca de 1h.

Metrô de Salvador apresenta problema técnico e para na noite desta sexta-feira (11). pic.twitter.com/XgM16ucJCS — iBahia (@iBahia) March 11, 2022 Metrô de Salvador apresenta problema técnico e para na noite desta sexta-feira (11). pic.twitter.com/UVZoHLulqP — iBahia (@iBahia) March 11, 2022

Em nota, a CCR Metrô informa que os passageiros estão sendo informados por meio de mensagens sonoras e devidamente orientados pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) da concessionária.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ainda segundo o comunicado, a equipe de manutenção da concessionária está atuando para o reestabelecimento da operação. Aos poucos, o serviço está sendo normalizado.

Por conta do problema, diversos usuários buscaram os ônibus como meio para voltar para casa. A Secretaria Municipal de Mobilidade informou que está fazendo uma operação emergencial com o transporte para atender os passageiros impactados pela interrupção do funcionamento do sistema metroviário.

Cerca de 370 mil pessoas são transportadas diariamente. Cerca de mil viagens são feitas por dia. O sistema metroviário tem duas linhas, com 20 estações e oito terminais de ônibus e ao todo tem 33 km de extensão, sendo o sexto maior do Brasil.