Meus colegas de trabalho não gostam de mim: como lidar com isso?

Meus colegas de trabalho não gostam de mim, o que posso fazer para lidar com isso?!

Essa pergunta, infelizmente, é muito recorrente em diversos ambientes de trabalho. Isso porque, no fim do dia, estamos trabalhando com pessoas e subjetividades, certo? Isso quer dizer que algumas pessoas vão se dar bem, enquanto outras não.

Por isso, exercitar a paciência e entender o que está acontecendo são medidas importantes nesse momento. A seguir, inclusive, traremos algumas dicas que podem ajudar.

Meus colegas de trabalho não gostam de mim, o que fazer?

Antes de ficar repetindo “meus colegas de trabalho não gostam de mim”, que tal analisar a situação com mais clareza e tranquilidade? Para isso, respire fundo e aprenda a gerenciar melhor as suas emoções. Desse modo você começará a enxergar a situação com outro olhar. Veja como:

1. Analise até que ponto isso é real ou se trata de uma baixa autoestima

O primeiro ponto que deve ser levantado é com relação à sua autoestima no trabalho: você tem a observado? Já parou para pensar que essa sensação de que os seus colegas não gostam de você é, na verdade, uma denúncia para a sua baixa autoestima?

Pense nesse fator com paciência. E lembre-se, ainda, de que pode ser que você esteja diante das duas situações: tanto da baixa autoestima, quanto do fato de que em alguns momentos os seus colegas não gostam da sua companhia.

2. Procure executar as suas atividades de maneira normal

Tente evitar aquela paranóia de estar sempre sendo observado e procure executar as suas atividades de uma maneira normal. Para isso, faça o que deve ser feito, com toda a sua dedicação e sempre dando o seu melhor.

Afinal, as críticas destrutivas podem ser um sinal de que as outras pessoas precisam de melhorias, e não você.

3. Aprenda a observar e escutar os outros – será que você comete algum comportamento negativo?

Escute as queixas dos outros e também observe a maneira como eles executam o trabalho no dia a dia. Depois, faça uma autoanálise: até que ponto o afastamento dos colegas pode estar denunciando comportamentos ruins que você tem? Analise isso com cuidado e sabedoria.

4. Peça um feedback dos seus colegas

Peça um feedback para os seus colegas, caso você perceba que nada está se resolvendo. Isso porque por meio dessa conversa eles poderão ser francos com você, e torna-se possível descobrir quais são os pontos de melhorias que você ainda não percebeu que precisam ser enaltecidos.

Lembre-se também de saber ouvir o feedback, ok? Não fique o tempo todo na defensiva, tampouco justificando e pedindo desculpas. Mas sim, procure analisar o que é real e o que pode ser uma boa dica de melhoria.

5. Seja sempre simpático e respeitoso

Procure ser sempre simpático e respeitoso com todas as pessoas. Se o comportamento educado não for recíproco, não se esqueça de que isso fala mais sobre a outra pessoa, do que sobre você.

Então, mantenha uma postura respeitosa e você verá que isso pode fazer toda a diferença.