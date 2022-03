Mexeu com a casa inteira! Gustavo não engole voto de Natália e tira satisfação com sister

Após vencer o bate e volta, Gustavo está com sangue nos olhos em busca de uma treta no BBB 22. Na madrugada desta segunda-feira (7), o brother ficou bastante com o voto que recebeu de Natália e resolveu tirar satisfação com a sister. O que ele não esperava era que discussão ia causar uma briga na casa inteira.

O paranaense afirmou que Natália disse que não votaria nele e não cumpriu com a palavra. Eli se intrometeu e o bacharel em direito pediu que ele fizesse silêncio.

“Eu realmente falei com você. Realmente, eu não queria, foi com muito pesar, só que pra mim ser neutra, eu não podia ser. Por quê? Duas pessoas que eu gosto muito e eu falei isso com ele. Eu falei eu quero ser imparcial nessa votação. Só que eu ser imparcial, é eu dar o meu direito pra outras pessoas”, argumentou a mineira.

Gustavo então argumentou que o designer fez casal para se livrar do paredão. “”Não espere que te peça desculpas”, disparou.

Ele ainda relembrou que recebeu boa parte dos votos do Lollipop. É porque a pessoa que deita comigo não me protegeu. Você que deita com o Eli protegeu ele, mesmo falando pra mim que não votaria em mim. É só isso”, falou.

Natália então comentou que os meninos do quarto Grunge vivem em uma rede de proteção, o que irritou Paulo André.

