Micareta Salvador anuncia venda de ingressos para edição de 2022

A festa ‘Micareta Salvador’, da San Folia, iniciou a venda de ingressos para a terceira edição do evento, prevista para acontecer nos dias 4, 5 e 6 de novembro de 2022.

Após dois anos de hiato devido à pandemia, a organização da festa anunciou um valor especial para o ingresso comprado de forma antecipada no escuro, sem a divulgação da grade de atrações, que custam R$ 290 o dia avulso e R$ 750 o pacote com os três dias de festa.

As edições anteriores da festa contou com shows de Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Anitta, Babado Novo e Alinne Rosa. Para 2022, é anunciado atrações do axé, pop e eletrônico.