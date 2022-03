Miley Cyrus canta música de Anitta em ensaio para show na América do Sul; assista

Foto: Reprodução / Instagram

Anitta colhe os frutos de sua dedicação na carreira internacional, com entrada no Top 50 Global do Spotify e um hit viral nas redes sociais, mas não foi ‘Envolver’ que fez a cabeça de Miley Cyrus.

A cantora, que fará show no Brasil neste final de semana no evento Lollapalooza, teria escolhido uma outra canção da Poderosa para cantar no ensaio dos shows, a faixa ‘Boys Don’t Cry’.

Em um vídeo feito nos bastidores dos ensaios do Lollapalooza na Colômbia, e atribuído a artista, é possível ouvir uma voz igual a da eterna Hannah Montana cantando a música de Anitta. A gravação levantou a hipótese de Miley incluir a canção em seu repertório. ???? | Miley Cyrus cantará “Boys Don’t Cry” de Anitta durante su show en Colombia. #MileyEnColombia pic.twitter.com/po7N4yWakF — Miley Cyrus Venezuela ⚓ (@MileyCyrusVEN) March 21, 2022

Vale lembrar que Anitta e Miley já se conhecem. A funkeira foi uma das atrações da festa de Réveillon realizada pela norte-americana na virada de 2021 para 2022, o show ‘Miley’s Ney Year’s Eve’.

A cantora também chegou a fazer uma live com Miley Cyrus no início da pandemia, em 2020 e foi anunciada pela diva internacional como “sensação do pop brasileiro”.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias