Minas Gerais já repassou R$ 13,8 milhões para a população

O Governo do estado de Minas Gerais anunciou nesta segunda-feira (28) que já repassou cerca de R$ 13,8 milhões em auxilio para a população do estado. De acordo com as informações oficiais, cerca de 169 municípios já teriam recebido essa ajuda. Pelo menos é o que dizem os dados até este início de semana.

De acordo com o Governo local, o que se sabe é que esse dinheiro estaria sendo usado neste momento para ajudar a população vulnerável do estado. A situação para essas pessoas não está fácil em nenhum lugar do país. De qualquer forma, há uma preocupação especial com os mineiros porque muitos deles perderam tudo por causa das chuvas na região. É o que se sabe oficialmente.

O Governo do estado de Minas Gerais anunciou que vai fazer os pagamentos desse auxílio para a população carente em três parcelas de R$ 400. Sendo que cada um dos usuários vai ter o poder de receber R$ 1,2 mil cada um. Pelo menos essa é a promessa até este exato momento.

A lista com os nomes de todas as cidades já está oficialmente disposta no site oficial do Governo do estado. Para ir até lá, basta clicar neste link. O documento em questão mostra uma série de informações como o valor que foi ofertado para cada cidade e também a data do depósito da primeira parcela. Por lá, o cidadão vai poder tirar todas essas dúvidas.

O plano total do Governo do estado de Minas Gerais, aliás, é fazer esses pagamentos para cidadãos carentes de 219 cidades do estado. A ideia é que eles consigam liberar R$ 97 bilhões para esse repasse. Isso considerando as três parcelas. A expectativa é de que algo em torno de 80 mil mineiros recebam esse benefício.

Quem tem direito

De acordo com as informações oficiais, o cidadão que tem direito ao projeto é basicamente aquele que mora em uma cidade fortemente atingida pelos temporais que atingiram a região nos últimos meses. Portanto, é isso o que o documento oficial diz.

Dessa forma, o Governo de Minas Gerais decidiu repassar esse dinheiro apenas para as cidades que entraram oficialmente em um sistema de calamidade ou de emergência e que enviaram esses dados para o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres entre os dias 1 de dezembro e 17 de janeiro de 2022.

Pagamento

Ainda tomando como base as informações do Ministério da Cidadania, os pagamentos da primeira parcela do benefício em questão começaram oficialmente ainda no último dia 15 de fevereiro. Pelo menos é isso o que eles estão dizendo.

Projeto de Auxílio

Aliás, para quem não mora no estado de Minas Gerais não há a menor chance de se conseguir uma vaga nesse projeto. Como se sabe, esse é um documento que vai atender apenas as pessoas que moram naquela região.

Do ponto de vista do Governo Federal, não há portanto nenhum pagamento acontecendo especificamente para esse público. O Planalto está seguindo apenas com os programas mais generalistas como o Auxílio Brasil e o Bolsa Família.

De todo modo, uma dica é procurar saber se o Governo do seu estado está oferecendo algum projeto similar ou não. Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro foram locais que também registraram vítimas e estragos por causa das chuvas nos últimos meses.