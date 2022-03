Mindsight anuncia novas vagas de emprego

Especializada em soluções de tecnologia para a área de Recursos Humanos, a Mindsight anunciou a abertura de novas vagas de emprego esta semana. A empresa recebe inscrições até este sábado, dia 19, e tem como objetivo recrutar profissionais que tenham a vontade de suportar sua expansão e trabalhar para evoluir o RH no Brasil.

Assim, a empresa desenhou um processo seletivo especial, com foco em talentos que desejam começar ou redirecionar suas carreiras para trabalhar com gestão de pessoas, dados e tecnologia. O recrutamento será dividido em etapas e terá duração de 35 dias, mas a empresa garante que oferecerá conteúdos e feedbacks.

Ao todo, são 20 postos disponíveis para as áreas de Tecnologia, Negócios, Vendas, Marketing, Financeiro, Atendimento e Gente e Gestão. A boa notícia é que não é preciso ter uma formação específica, porém é essencial ter interesse em gestão de pessoas e tecnologia, gostar de estudar fundamentos da ciência de gente e psicologia organizacional, ter entendimento de que a tecnologia e a ciência de dados são essenciais para a expansão e desenvolvimento do RH no Brasil e mais.

As vagas são para atuação na modalidade híbrida ou 100% remota, variando de acordo com a área de atuação – e interesse dos profissionais. Ainda, a empresa oferece salário compatível com o mercado, bem como planos de saúde e odontológico, auxílio educação, vale refeição flexível CAJU, aulas de estudo em inglês e espanhol, além do programa PartnerShip – anualmente colaboradores são convidados pelo CEO a se tornarem sócios da empresa.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão realizar sua inscrição até às 23h59 de hoje pelo endereço https://mindsight.com.br/mindcarreiras.