Ministério da Justiça lança campanha para solucionar desaparecimentos

A Campanha Nacional de Coleta de DNA de Pessoas Vivas Sem Identificação objetiva identificar pessoas desaparecidas, conforme informa o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Campanha voltada para as instituições de atendimento a pessoas cuja identidade é desconhecida

O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a campanha voltada para as instituições de atendimento a pessoas cuja identidade é desconhecida. O objetivo é solucionar desaparecimentos e possibilitar reencontros com familiares, além de promover o direito à convivência familiar e comunitária.

Amostra biológica (DNA) e a inclusão do material nos Bancos de Perfis Genéticos

Conforme documento oficial divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a iniciativa consiste na coleta de amostra biológica (DNA) e a inclusão do material nos Bancos de Perfis Genéticos para ser feita a comparação com o DNA dos familiares dos desaparecidos.

Quem deve doar?

Conforme informações oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, devem doar o DNA as pessoas sem qualquer identificação civil, que desconhecem a própria identidade e que desejam encontrar vínculos familiares

Objetivo da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Pessoas Vivas Sem Identificação

O Ministério da Justiça e Segurança Pública ressalta que o objetivo dessa campanha é buscar pessoas desaparecidas e não identificadas para reintegrá-las à família de origem. A coleta pode ser realizada por profissionais dos órgãos de perícia oficial dos estados e Distrito Federal.

Resultado

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, todas as amostras serão cadastradas na Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG).

Caso a amostra apresente resultado de busca positivo, será emitido o laudo oficial à autoridade responsável pela investigação de desaparecimento. A autoridade será responsável por informar as pessoas envolvidas.

Esse exame não será usado para outras finalidades

O Ministério da Justiça e Segurança Pública destaca que esse exame não será usado para outras finalidades, como investigações criminais. Visto que essa campanha objetiva buscar pessoas desaparecidas.

Pontos de coleta

A coleta pode ser feita em instituições de saúde ou em unidades de acolhimento, onde estão alocadas as pessoas sem identificação. Porém, é necessário que a instituição entre em contato com a unidade responsável pela coleta local.

Se possível, pessoas não identificadas poderão ser encaminhadas aos pontos de coleta disponíveis nos estados e no Distrito Federal, informa o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Para mais informações, acesse: www.gov.br/mj/desaparecidos. Conforme informações oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no site você encontra os telefones e locais disponíveis na sua região.

Acompanhe as informações do Governo Federal sobre diversos assuntos e conheça as diversas campanhas, ações e dados oficiais que beneficiam o cidadão de forma direta e indireta.