Ministério Público solicita planejamento de leitos pedriátricos de Salvador e da Bahia

O Ministério Público do Estado da Bahia solicitou informações, em até 24h, às Secretarias de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e do Município de Salvador (SMS) sobre a alta das taxas de ocupação de leitos pediátricos da Covid-19, em especial os leitos de UTI. De acordo com a entidade, o objetivo é saber se há um planejamento para abertura de novos leitos por conta do agravamento dos indicadores nesta faixa etária.

A solicitação foi executada pelo Grupo de Trabalho para Acompanhamento das Ações de Enfrentamento do Coronavírus do MP (GT Coronavírus), que pediu ainda dados que comprovem se há possibilidade para abertura de leitos de enfermaria e de UTI, o quantitativo planejado e onde os leitos poderão ser alocados.