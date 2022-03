Ministro do Supremo determina bloqueio do Telegram em todo o Brasil

O aplicativo de mensagens Telegram será suspenso no país. A decisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o g1, a ordem atende a um pedido da Polícia Federal, encaminhada a plataformas digitais e provedores de internet que devem adotar os mecanismos para inviabilizar a utilização do Telegram no país.

Uma apuração da TV Globo indica que a ordem para o bloqueio do aplicativo de mensagens está em fase de cumprimento. As empresas estão sendo notificadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O blogueiro Allan dos Santos é investigado no Supremo em dois inquéritos: o que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da Corte e o que identificou a atuação de uma mílicia digital. Em 2021, o ministro determinou a prisão do blogueiro, que está nos EUA. Há uma ordem para a extradição dele.

No pedido enviado pela Polícia Federal ao Supremo, afirma-se que o “o aplicativo Telegram é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países.”

Ainda segundo a PF, o Telegram usa a “atitude não colaborativa” com autoridades “como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação, o que o torna um terreno livre para proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal”.

Caso as empresas não cumpra a determinação de bloqueio do aplicativo, uma multa diária de R$ 100 mil será aplicada.

A decisão do ministro teve como base o Marco Civil da Internet. “O ordenamento jurídico brasileiro prevê, portanto, a necessidade de que as empresas que administram serviços de internet no Brasil atendam às decisões judiciais que determinam o fornecimento de dados pessoais ou outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, circunstância que não tem sido atendida pela empresa TELEGRAM”.