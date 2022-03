Missas marcam homenagens em memória dos 30 anos de morte de Santa Dulce; veja programação

Foto: Reprodução / Instagram As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) preparou uma programação especial para homenagens em memória pelos 30 anos da morte de Santa Dulce. Com o tema “30 Anos de Presença – Uma Chama de Amor que Nunca se Apaga!”, a programação, dedicada à primeira santa brasileira, terá início com a Oração do Tríduo, nesta quinta-feira (10), sexta (11) e sábado (12), sempre às 8h.

Durante os três dias do tríduo, também serão celebradas missas às 7h (exceto no sábado), 8h30,12h e 16h. Já a Missa Festiva acontecerá no domingo (13 de março) – data em que se completam três décadas da passagem da Mãe dos Pobres para o céu –, no horário das 8h30, celebrada pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha. Além da cerimônia festiva, haverá também no domingo missas às 7h, 10h30, 12h e 16h.

Todas as celebrações poderão ser assistidas de forma presencial ou através das redes sociais do Santuário: Instagram e Facebook e YouTube.

Durante as homenagens (ver quadro), o Santuário será palco de inúmeras outras celebrações, entre as quais, o Terço em Honra a Santa Dulce dos Pobres; Missa pelos Desempregados; Missa pelos Enfermos; Adoração ao Santíssimo Sacramento; e Missa por Cura e Libertação.

A agenda festiva contará também com a exibição de dois programas, com transmissão pelas redes sociais. O primeiro, “A OSID Mudou Minha Vida”, será apresentado pelo capelão das Obras, Frei Mário Erky, e reunirá relatos de pessoas que tiveram a vida transformada por meio das ações sociais e espirituais da instituição do Anjo Bom. Já a segunda atração será o programa “Bate-Papo Espiritual”, conduzido pela missionária Irmã Maiara Santos, que trará reflexões sobre a espiritualidade de Santa Dulce e dos santos da Igreja Católica.

Quinta-feira (10 de março)

08h: Oração do Tríduo a Santa Dulce dos Pobres

08h30: Missa – Presidida por Dom Marco Eugênio (após a celebração, será exibido nas redes sociais os programas “A OSID Mudou Minha Vida” e “Bate-Papo Espiritual”).

10h: Terço em Honra a Santa Dulce dos Pobres

12h: Adoração ao Santíssimo / Missa pelos Desempregados

15h: A Hora da Graça (Adoração ao Santíssimo / Oração do Terço da Misericórdia)