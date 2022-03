Modelo diz ter sido expulsa de hotel por ser ‘muito gostosa’; entenda

Suzy Cortez, musa do OnlyFans, revelou ter sido expulsa de um hotel em São Paulo por ser “muito gostosa”. De acordo com a modelo o caso aconteceu em janeiro e ela teria desembolsado R$5 mil pela hospedagem no local.

Ela chegou a ficar no hotel, mas foi convidada a se retirar pelo dono após 48 horas. As roupas de ginástica usadas pela modelo podem ter influenciado na decisão do dono do estabelecimento.

“Este é o maior preconceito e pesadelo que já vivi. Estou extremamente envergonhada e abalada psicologicamente. Uma viagem para ver meus pais se transformou em um filme de terror”, disse Suzy.

“A partir do segundo dia comecei a receber reclamações sobre minhas roupas de ginástica, que por sinal eram leggings […] O anfitrião simplesmente disse que eu teria que sair do apartamento porque era habitado por pessoas de família e não como eu”, finalizou.

