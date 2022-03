Modelo do clipe ‘Envolver’, de Anitta, celebra top 1 mundial e fatura com site adulto

Ayoub foi convidado por Anitta para participar do clipe, após a cantora se encantar com os 1, 80m de altura do modelo e ver fotos e vídeos dele na internet.

O modelo marroquino aproveitou o sucesso da canção e criou um perfil no OnlyFans, site de conteúdo adulto. Para ter acesso a todos os nudes do bonitão, é preciso pagar uma quantia equivalente a R$ 50 mensais.

Ayoub Mutanda nasceu no Marrocos, mas é conhecido internacionalmente. Mas não só pelos vídeos que faz nas redes sociais ou pelas fotos mostrando os músculos e o tanquinho em seu Instagram, com 1 milhão de seguidores. Ele foi uma das estrelas do reality show “The Villa of Broken Hearts”, de encontros amorosos, exibido na Suíça, onde ele já morou.