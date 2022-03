Mogi Conecta Emprego disponibiliza mais de 400 vagas para diversas funções

A busca pela vaga dos sonhos pode estar com os dias contados. O Mogi Conecta Emprego disponibiliza mais de 400 postos de trabalho para diversas funções nesta semana. A plataforma de encaminhamento ao emprego da Prefeitura de Mogi das Cruzes, cidade localizada na região metropolitana de São Paulo, oferece oportunidades para pessoas com ou sem experiência e escolaridade a partir do ensino fundamental.

Há chances, por exemplo, para meio oficial de marceneiro, auxiliar comercial, auxiliar de licitações, auxiliar de manutenção industrial, auxiliar de manutenção mecânica, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de confecção, auxiliar de serviços gerais, comprador, eletricista de autos, eletromecânico, encarregado de manutenção elétrica, gerente de produção industrial, mecânico, motorista de carreta, operador de produção, pedreiro, pizzaiolo, psicopedagogo, técnico em edificações, técnico de manutenção de equipamentos de imagem, técnico em mecatrônica, zelador, entre outras. As posições, no entanto, assim como a quantidade, podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme a demanda e o preenchimento dos cargos.

Ainda, de acordo com o serviço, os salários e os benefícios podem variar de acordo com a empresa contratante e a função desejada.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pelo Mogi Conecta Emprego deverão acessar a página do programa para cadastrar o currículo, atualizar seus dados profissionais e se candidatar a uma das posições disponíveis. O acesso pode ser realizado clicando aqui, tanto pelo computador como pelo celular.

É importante notar, ainda, que o atendimento à população tem sido prioritariamente realizado de forma digital, a fim de conferir mais facilidade para quem está em busca de um novo emprego. Ao evitar que os candidatos precisem comparecer pessoalmente à unidade de atendimento, além da economia com as taxas de transporte, é possível, ainda, reduzir o tempo de deslocamento.