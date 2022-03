Moradores de Conceição de Maria interditam via em protesto na BA-084

Protesto em Conceição de Maria (Foto: Reprodução/TV Bahia)

Os moradores da cidade de Conceição de Maria interditaram, na manhã desta segunda-feira (21), a BA-084 em protesto à falta de manutenção da via. De acordo com informações da TV Bahia, os manifestantes reclamam da quantidade de buracos ao longo dos 11 km de rodovia e da falta de atenção dos órgãos responsáveis.

O grupo ateou fogo em árvores e galhos e o fluxo de veículos foi interrompido. Não há previsão para conclusão da manifestação. Em nota, o Governo da Bahia informou que a licitação que prevê a recuperação da via já está em andamento e a expectativa é que as obras comecem no mês de abril.

BR-420

Na BR-420, manifestantes interditaram a rodovia que dá acesso aos municípios de Mutuípe e Laje, no Vale do Jequiriçá. Os moradores reivindicam a implantação de um redutor de velocidade para evitar acidentes.

BR-324

Já no 548 km da BR-324, na altura na cidade de Amélia Rodrigues, moradores da comunidade de Areal fecharam a via em protesto. O congestionamento é intenso na região. Ainda segundo a TV Bahia, os manifestantes pedem a implantação de um desvio no local. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) já estão no local.

A VIA BAHIA, concessionária que opera a rodovia, informou que em relação ao pedido da comunidade um projeto foi enviado à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) nos anos de 2014 e 2020, mas até o momento não há retorno da agência. Somente com a autorização da entidade que a concessionário pode construir o desvio.

