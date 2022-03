Morre ator William Hurt, ganhador do Oscar, aos 71 anos

Ganhador do Oscar pela interpretação de um prisioneiro homossexual em “O beijo da mulher aranha” (1985), dirigido por Hector Babenco, William Hurt faleceu neste domingo (13) aos 71 anos. Ele faleceu em casa por questões naturais.

Em 2018, foi divulgada a informação que ele sofria de um câncer de próstata que se espalhou pelos ossos. O falecimento foi divulgado pelo filho do ator, Will, pelas redes sociais. “É com grande tristeza que a família Hurt lamenta a morte de William Hurt, pai amado e ator vencedor do Oscar, em 13 de março de 2022, uma semana antes de seu 72º aniversário”, escreveu na rede social.

Além da indicação pelo filme de Babenco, Hurt concorreu à premiação por suas atuações nos filmes “Filhos do silêncio” (1986), “Nos batidores da notícia” (1987) e “Marcas da violência” (2005).

O ator teve quatro filhos. Não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google notícias