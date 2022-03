Morre influenciador trans, Popo Vaz, marido de Pedro HMC, aos 37 anos

O influenciador digital Paulo Vaz, mais conhecido como Popo Vaz, morreu nesta segunda-feira (14), aos 37 anos. Ele era marido do criador do canal ‘Põe na Roda’, Pedro HMC. A informação foi confirmada pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA).

Ainda não se sabe os motivos da morte. Pessoas próximas a Paulo contam que o o corpo do influenciador foi encontrado sem vida no início da noite de hoje.

Transexuais ou transgêneros são pessoas que têm uma identidade de gênero ou expressão de gênero diferente da que lhes foi atribuída no nascimento. No caso de Paulo, ele nasceu com o sexo feminino e iniciou a transição de gênero em 2016.

Internautas chegaram a associar a morte de Popo com um polêmico episódio que envolveu o seu marido no último fim de semana.

É que um vídeo íntimo de Pedro HMC, onde ele aparece tendo relações sexuais com outro homem vazou nas redes sociais no domingo (13). O assunto ficou entre os mais comentados do Brasil no Twitter. Após a situação, Paulo sofreu inúmeros comentários transfóbicos nas suas redes sociais.

Despedida

O jornalista Fefito usou as redes sociais para se despedir do amigo. “Falei muito que te amava. Queria ter falado mais. Porque todo amor do mundo era pouco pra você. Porque você importava DEMAIS. Popó será sempre uma história muito feliz a ser contada. A história de alguém que superou as maiores adversidades, as maiores barreiras, cheio de amor no coração. Popó é pra sempre”, escreveu ele no Instagram.