Mortes, prisão, novo casal e mais: veja desfechos dos personagens de ‘Um Lugar ao Sol’

O último capítulo de ‘Um Lugar ao Sol’ vai ao ar nesta sexta-feira (25) e os fãs da novela das nove estão ansiosos para saber os desfechos dos personagens principais.

No capítulo final terá mortes, prisão, novo casal, Lara ‘mãe’, e muito mais. Se liga nos spoilers abaixo!

Christian dos Santos (Cauã Reymond) confessará o crime de ter assumido a identidade do gêmeo Renato Meirelles, e será condenado a prisão por cinco anos. Ao sair da cadeia, ele irá brigar pela guarda de Ludimila.

Já Lara (Andréia Horta) assumirá os cuidados do pequeno Chico e conseguirá perdoar Chris, indo visitá-lo na prisão e levando o filho de Ravi (Juan Paiva) com ela para conhecer o amigo-irmão do pai.

Santiago, Rebeca e mais

Para os Assunção, o clima será festivo. É que Cinco anos se passarão e toda a família se reunirá para comemorar mais um aniversário do patriarca Santiago (José de Abreu).

Rebeca (Andrea Beltrão), inclusive, irá assumir os cabelos grisalhos, além de seguir firme e forte com Edgar (Eduardo Moscovis). Cecília (Fernanda Marques) voltará da Itália formada em arquitetura.

Recomposta do golpe de Christian/Renato, Bárbara (Alinne Moraes) trocará seis por meia dúzia e fica presa em uma nova relação tóxica e disfuncional. O namorado Edu, que seria apresentado a todos na festa, não aparece, gerando comentários entre as irmãs de que já conhecem bem a história.

Nicole (Ana Baird) e Paco (Otávio Müller) engatarão um namoro e estrelarão peças de sucesso, tornando-se atores bem-sucedidos e respeitados no meio teatral.

Breno (Marco Ricca) e Julia (Denise Fraga) também ficarão juntos e dão novos rumos às carreiras. Ele lança um livro de fotografias, no qual retrata a terceira idade, e ela se forma em musicoterapia.

Ana Virgínia (Regina Braga) irá presentear Santiago com um CD de Felipe (Gabriel Leone), com clássicos da MPB e composições do rapaz e de Julia.

Apesar de ter sido gravada durante a pandemia de Covid-19, a doença nunca foi mostrada na novela, porém, no último capítulo, a autora Lícia Manzo fará uma menção com as mortes de Elenice (Ana Beatriz Nogueira) e Teodoro (Fernando Eiras), vítimas da enfermidade.

Noca (Marieta Severo) e Aníbal (Reginaldo Faria) não só viverão juntos como, finalmente, trabalharão juntos! O contador aposentado é o responsável pelos saraus da terceira idade no restaurante.

Thaiane (Georgina Castro) irá engravidar, e ganhará na Justiça o direito de ser reconhecida como filha legítima de Jerônimo (Thelmo Fernandes).