Motociclista é arremessado sobre carro após grave acidente na AL 115

Sinistro aconteceu durante a noite dessa sexta-feira (11), no bairro Bom Sucesso, em Arapiraca, Alagoas.

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa gravemente ferida durante a noite dessa sexta-feira (11), em um trecho da rodovia AL 115, no bairro Bom Sucesso, em Arapiraca, agreste de Alagoas.

De acordo com os levantamentos, o veículo Chevrolet Classic seguia na via quando uma motocicleta teria invadido a contramão e colidiu frontalmente com o carro. Com o forte impacto, o condutor da moto foi arremessado e apresentou ferimentos graves.

Apesar dos detalhes divulgados inicialmente, a causa do acidente só pode ser determinada após conclusão do laudo por parte da perícia oficial.

Reprodução

Diante das circunstâncias, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, realizou os procedimentos de primeiros socorros e conduziu a vítima até o Hospital de Emergência do Agreste (HEA), onde foi internado.

Não há maiores informações sobre o estado de saúde da vítima.