Motociclista fica ferido após colisão com carro, em avenida

Cortesia Um homem ficou ferido após acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, no bairro do Benedito Bentes, na periferia de Maceió, na noite dessa quinta-feira (24). O nome da vítima não foi divulgado. De acordo com o Ronda no Bairro estavam pela região e prestaram socorro ao motociclista. O acidente foi registrado na Avenida Cachoeira do Meirim Segundo o boletim de ocorrência, a guarnição VTR 02 Benedito Bentes estava fazendo o patrulhamento de rotina, quando se deparou com um acidente de trânsito envolvendo um motociclista e um pedestre em frente a UPA do bairro. O pedestre envolvido se evadiu do local e o motociclista ficou ferido, sendo necessário acionar o Corpo de Bombeiros para encaminhar a vítima até o Hospital Geral do Estado.